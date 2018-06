La team Retroarch frappe encore une fois avec une nouvelle qui va plaire au fan de la PSP et de la Wii U, en effet le célèbre émulateur PPSSPP est maintenant fonctionnel sur Wii U. Le core se lance avec le HBL via Haxchi. Il est encore en version Alpha mais tourne déjà bien.

Who likes this ?

posted the 06/07/2018 at 07:05 PM by sussudio