Lost Ark est un MMORPG de type hack 'n' slash développé par Tripod Studio et édité par SmileGate. Actuellement en Bêta fermée en Corée, sa sortie internationale est prévu pour fin 2018 ou début 2019.



Se déroulant dans un monde d'heroic fantasy mêlant culture orientale et occidentale, ce jeu de rôle propose une vue en 3D isométrique avec des combats très dynamique dans un monde vivant et vaste à explorer



Lost Ark se présente comme le mix parfait entre Hack'n Slash et MMORPG. En effet, même si les combats du jeu s'annoncent ultra-dynamiques et spectaculaires à la manière d'un Diablo 3, les nombreuses interactions entre les différents membres de la communauté et la multitude d'activités annexes rappellent davantage les jeux de rôle massivement multijoueur.



Présentation du jeu et des classes:







Le jeu propose 6 classes (Guerrier, Mage, Combattant, Canonnier, Assassin, Spécialiste) qui se subdivises en 3 classes avancées chacune ; avec leurs propres statistiques et spécificités ; pour un total de 18 classes de personnage.



Création du personnage:







Mode PvP:







Pve Hl:







Répondra t il à nos attentes, nous le découvrirons bientôt