L'autre jour en allant sur Gamekyo j'ai vu des gens qui poser la question à d'autres pour savoir où ils allaient passer leurs E3 sur internet. J'ai envie de vous dire ne fêtait pas l'événement tout seul. oui c'est bizarre de dire ça mais pour moi l'E3 c'est comme un peu Noel ou la nouvelle année. Alors je vous invite gracieusement à rejoindre mon Discord avec ce lien : http://discord.gg/SkXtJWk pour qu'on s'amuse tous ensemble. Comme ça on pourra partager nos attentes et nos joiessinon vous pouvez rejoindre le Discord de Gamekyo avec ce lien : http://discord.gg/Qu4hpu9

posted the 06/07/2018 at 05:14 PM by dastukiim