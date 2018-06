Voici une Information autour du jeu Bloodborne :Sony UK aurait-il fait une petite bourde en publiant un tweet, qui a été vite supprimé et qui teaserait l'annonce du jeu Bloodborne 2. Réponse peut-être à l'E3....Source : https://www.resetera.com/threads/sony-uk-teasing-bloodborne-2.47415/

Who likes this ?

posted the 06/07/2018 at 04:19 PM by link49