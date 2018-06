Lors d'un interview chez variety phil spencer à détaillé la vision du jeux vidéo chez Microsoft.



Phil spencer confirme que le jeux vidéo est l'un des 6 domaine de solution de chez microsoft dans ses domaines de solution on peut retrouver :

-Azure

-Office

-Windows

-Xbox

etc...



Je cherche à investir dans trois domaines clés: le contenu, le cloud et la communauté, c'est-à-dire créer de super jeux, rendre l'expérience d'accès et de jeu meilleure et améliorer les choses pour l'ensemble des joueurs.



Spencer note que le jeu est maintenant l'un des six «domaines de solution» de Microsoft, tel que défini l'automne dernier par le président de l'entreprise Satya Nadella.



"Il nous a mis au défi de faire de Microsoft le leader mondial du jeu en permettant à tous les joueurs de la planète de jouer, regarder, communiquer et créer ensemble"