Le teasing du jour nous vient de Bohemia interactive, connu pour la série Arma et l’arlésienne DayZ, qui tease tout simplement une annonce concernant la console américaine. C’est en effet sur la chaine Mixer de l’éditeur que l’on découvre une vidéo de quelques secondes en plan fixe. On y voit des armes et une tomate posées sur un journal dont le gros titre est « ATOM BOMB HIT EU » signifiant qu’une bombe atomique a explosée en Europe, le tout faiblement éclairé à la lumière d’étincelles sporadiques.Le plus intéressant étant que sur la table on peut y lire une inscription gravée au couteau:De quoi peut il bien s’agir? aurons nous droit à la date de la version Xbox One de DayZ ou devons nous nous attendre à l’annonce d’un nouveau jeu, lui aussi dans un univers post apocalyptique? Rendez vous le 11 juin pour avoir le fin mot de cette histoire.