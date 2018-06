Lors de ma promenade quotidienne dans le studio, je suis passé devant l'une de nos équipes d'auto-édition et on dirait qu'il se passe quelque chose....

Visiblement très prolixe à l'approche de l'E3, Avalanche est visiblement en train de travailler sur un second jeu (autre que Rage 2 donc). Et c'est via un simple tweet du fondateur Christofer Sundbergque que l'on apprend tout ceci (à voir dans notre galerie) :During my daily stroll around the studio I passed by one of our self-publishing teams and it looks like something is going down... in flames! #newip #24hrs #E32018 #AvalancheStudios #RelentlessForwardMotion pic.twitter.com/5AFaR1vViv- Christofer Sundberg (@CHSundberg) 6 juin 2018Ce qui sûr, c'est qu'il s'agit d'un FPS et que l'on va être amené à combattre des monstres (c'est ce que l'on devine en admirant l'unique screenshot à l'écran). Le jeu mystérieux devrait être dévoilé dans la journée.