Voici une Information autour du jeu Vampyr :Gameblog a testé le jeu et lui attribue la note de 7/10. Pour rappel, Gamekult lui avait attribué la note de 5/10 et JeuxVidéo.com la note de 15/20. Le jeu est disponible sur PC, Ps4 et Xbox One depuis mardi dernier…Source : http://www.gameblog.fr/tests/3066-vampyr-ps4-xb1-pc