Voici une Rumeur autour du jeu Tales of Vesperia :Pour rappel, le site japonais Gematsu a découvert une page dédiée à ce qui devrait être le site officiel du jeu Tales of Vesperia Remaster, le seul Tales of sorti exclusivement sur Xbox 360, à l'exception du Japon où il est sorti aussi sur Ps3. Le site Tov10th.tales-ch.jp est protégé par mot de passe, ce qui suggère que le titre sera dévoilé bientôt, certainement durant le prochain E3 à Los Angeles. Le jeu Tales of Vesperia est sorti sur Xbox 360 le 26 Juin 2009, ce qui suggère que le Remaster ne verrait pas lejour avant l'année prochaine. Enfin, il semblerait qu'à l'image des jeux One Piece : World Seeker, My Hero One’s Justice et Soul Calibur VI, le titre sorte sur Xbox One. Reste à voir s'il sera exclusif ou pas...Source : https://generacionxbox.com/tales-of-vesperia-remaster/