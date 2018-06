Hello! Je viens de voir à l'instant qu'Amazon a lancé les précommandes sur la Poké Ball Plus, une manette Nintendo Switch simplifiée permettant d'emporter partout avec soit Pikachu ou Evoli (enfin de ce que j'en ai compris). Affichée habituellement à 59€99, elle est ici à 54€90... Ca reste cher pour ce petit gadget, mais j'avoue que pour la collection, c'est vraiment sympa ^^Amazon : https://www.amazon.fr/Nintendo-2513066-Pok%C3%A9-Ball-Plus/dp/B07DDQTJP1/ Fnac : https://www.fnac.com/Manette-Nintendo-Poke-Ball-Plus-pour-Nintendo-Switch/a12439479/w-4?omnsearchpos=1

posted the 06/07/2018 at 02:44 AM by suzukube