Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il y a quelques jours, la grille de programme Nico Nico annonçait que la présentation Nintendo Direct : E3 2018 durerait 30 minutes. Cependant, Twitch a mis à jour son programme et l'on peut voir que la présentation durera en fait 45 minutes, donc trois quarts d'heures réservées à divers jeux Nintendo Switch. On les découvrira dans moins d'une semaine...Source : https://www.gonintendo.com/stories/310625-twitch-reveals-their-e3-2018-streaming-schedule-show-nintendo-di

posted the 06/06/2018 at 11:09 PM by link49