Yo les gens ! Ce soir je prend rapidement la plume virtuelle pour vous raconter ma v... tenter de vous partager mes expériences de jeu. J'essaierai de faire ça régulièrement pour les RPGs et autres jeux que je termine, si j'arrive à trouver le courage ^^'Mais ce soir je serais bref : parlons un peu de Lost Sphear.Je ne m'en cache pas, Lost Sphear m'a attiré pour son côté old-school assumé, et même carrément inspiré (pompé ? mais c'est Squix qui édite, alors tout va bien...) du mythique Chrono Trigger, du moins concernant le gameplay.Bien sûr, je ne suis pas dupe, et je sais que le jeu sera différent, et malheureusement sûrement pas à la hauteur de ce dernier. Mais je voulais saluer la volonté de ce retour aux sources et les tentatives de donner un second souffle au style des J-RPG d'antan, qui à mon avis ont encore des choses à prouver. Je ne cache pas aussi que je ne m'y retrouve absolument pas dans les RPG japonais modernes, et voir ce genre d'initiatives fait toujours plaisir. Encore faut-il que ce soit réussi...Et ça n'a échappé à personne, Lost Sphear est un jeu sympa avec des qualités, et pas mal de défauts. Au rayon qualité, j'ai personnellement été charmé par l'ambiance moelleuse du titre (mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde) et le retour à une trame plus traditionnelle : On retrouve les vieux clichés du RPG à l'ancienne, avec les héros orphelins (dont on apprendra bien sûr les origines pas tout à fait humaines), le vilain empire qui brutalise les peuples "barbares" pour leur voler leurs ressources, et bien sûr le plot twist prévisible du vrai méchant, qui pour le coup est un crevard de première.Je n'ai aucun problème avec ces clichés, quand ils sont justifiables et bien utilisés. Je veux dire, ça marchait bien dans Secret of Mana... Mais là, force est de reconnaître que si le jeu partait sur une idée intéressante (les parties du monde qui disparaissent car effacés des souvenirs de la planète, en gros ; et évidemment seul le héros peut ramener ces parties effacées, en récoltant à droite à gauche des souvenirs), elle ne tient pas la route très longtemps. Si bien que l'on se retrouve vite avec des explications tordues pour expliquer le phénomène, qui finissent par se contredire, tout ça pour finalement en arriver à "tout ça c'est la faute d'un énième scientifique fou qui voulait conquérir le monde". Mouais. La narration et les personnages ne sauvent pas non plus grand chose, tellement tout semble plat et qu'on a du mal à s'attacher à leurs aventures. Pas tellement parce que les dialogues ne sont pas doublés (au contraire, j'ai toujours trouvé que ça laissait plus de place à l'interprétation des personnages par le joueur ! Je trouve les jeux full voice étouffants...) mais par l'absence de vraies mimiques et répliques fortes pour accompagner les moments dramatiques.Cela dit, j'ai quand même pris plaisir à parcourir le jeu et son histoire, pour sa DA, son chara design (ENFIN on sort un peu des persos moe et stéréotypés des productions récentes ! On retombe dans d'autres stéréotypes, mais bon...), son côté old-chool et son gameplay.Cela dit, j'aurais aussi des choses à redire sur le gameplay, qui m'aura paru étrangement moins intuitif que dans Chrono Trigger, en tout cas au début. Puis le temps de comprendre le système de gemmes et d'effets ajoutés, de retenir les zones d'effets des attaques, etc. on s'aperçoit que le gameplay peut être très intéressant sur la longueur et proposer nombre de combinaisons selon les styles de jeu. Ça n'empêche malheureusement pas le jeu d'être plutôt facile, avec quand même des pics de difficultés mal gérés... On se retrouve donc avec certains boss pliés en quelques minutes, quand le suivant nous met un game over sans qu'on puisse comprendre, parce que d'un coup il a décidé de se soigner ou de lancer une attaque bien trop puissante pour vos persos. Le pire étant que j'ai fini par vaincre ces boss plutôt par chance qu'en établissant vraiment une stratégie pour les vaincre.Idem concernant les faiblesses élémentaires, certains monstres renvoyant purement et simplement les dégâts sur le joueur, signifiant souvent un one shot pour votre perso. Bon, ce n'est pas un problème pour qui a joué a des RPG à l'ancienne, mais c'est frustrant ici car rien n'indique la résistance élémentaire d'un monstre, même pas sa couleur, et mine de rien de nombreux monstres renvoient les dégâts, ce qui fait qu'on perd souvent un perso pour rien. Si en plus votre perso possède une arme dont l'élément est absorbé par la quasi intégralité des monstres de la zone où vous êtes, autant dire qu'il ne vous sert à rien...Pour conclure, je ne pense pas que le jeu soit complètement à jeter, mais il échoue malheureusement à faire ce qu'il s'était pourtant donné de faire : faire revivre la gloire des grands RPG de l'époque 16 bits.Pour ceux et celles que ça intéresse, je suis tombé sur cette vidéo critique du jeu (malheureusement en anglais uniquement) qui explique assez bien, avec détails et arguments à l'appui, ce qu'est le jeu : un hommage sympa aux RPG à l'ancienne, mais pas assez bien fichu pour figurer aux côtés des meilleurs chefs d'oeuvre de l'époque.Bref, si le jeu vous intéresse vraiment, prenez-le malgré les côtés négatifs, vous passerez sûrement un bon moment, mais ce ne sera pas un grand jeu qui marquera les esprits. Au pire, achetez-le à petit prix. Sinon, il va falloir espérer qu'Octopath Traveller tienne ses promesses...Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à en parler en commentaire !