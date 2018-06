Jeux Vidéo

La Neo Geo Mini aura droit à son stream E3

Un nouvel hardware annoncé !!§!

Par Puyo , le 6 juin 2018 à 10h20



SNK profitera de l'effervescence de l'E3 pour y glisser un petit stream maison dédié à la Neo Geo Mini, cette nouvelle console rétro autonome qui fera revivre la légende des Mega Shock. Celui-ci sera diffusé sur la chaîne officielle YouTube de la compagnie, même s'il faudra être relativement matinal pour ne rien manquer de l'annonce.



Comme on peut le lire sur l'image ci-dessous, la diffusion débutera chez nous dans la nuit du 9 au 10 juin, à 4h du matin très précisément - puisqu'il sera 19h la veille à Los Angeles. Si le hardware a déjà été présenté en détails depuis plusieurs jours, on attend à présent de voir si les rumeurs liées au catalogue de jeux directement inclus dans la mémoire sont avérées. Faut-il le rappeler, la Neo Geo Mini fait partie de ces machines qui n'attendent qu'un câble HDMI pour être reliées aux moniteurs actuels, avec deux variantes de coloris suivant la zone concernée (bleu, blanc, rouge en Asie, grise et noire par chez nous). La date de sortie comme le prix seront également deux éléments déterminants pour le public, d'autant plus que cette mini-console intègre d'office un tout petit écran de 3,5 pouces.





Vu que personne à parlé de ce truc... Voici un autre petit rendez vous E3, c'est évidemment pas une conférence SNK, mais une petite vidéo pour présenter la Neo Geo Mini. C'est pas un truc de folie, mais ça fait quelque chose en plus à mater pendant cette période particulièreSource : https://www.gamekult.com/actualite/la-neo-geo-mini-aura-droit-a-son-stream-e3-3050805965.html Ce "SNK Direct" (qui a comme nom : NEOGEO mini Online Presentation "THE LEGACY LIVES ON. ") aura donc lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 4h00 du matin (dimanche donc) et pourra ce suivre sur la chaine Youtube de SNK : https://www.youtube.com/snkplaymoreGame Entre la conférence EA (samedi à 20h) et ce truc ça va être long, il faudrait qu'Atari fasse aussi une petite présentation entre les 2 pour présenter leur nouvelle console VCS