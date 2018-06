Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Il est peut-être encore trop tôt pour parler d'une suite de God of War sur PS4/Ps5, sorti il y a moins de trois mois, mais nous savons que Santa Monica Studio l'a déjà planifié et qu'elle arrivera tôt ou tard. Lors d'une interview parue sur le site PlayStation LifeStyle, Nate Stephens a affirmé que le nouveau chapitre devra surpasser l'ancien. En effet, le prochain opus devra selon lui être plus grand que le premier, mieux que son prédécesseur, qui était très bien, même s'il pense qu'il peut le rendre encore meilleur, bien sûr, il doit donc être un peu plus long. Donc, si un autre jeu est prévu, personne n'a dit qu'il est en préparation, il devrait avoir toutes ces caractéristiques...Source : https://www.gamepur.com/news/29174-god-war-sequel-bigger-better-longer.html