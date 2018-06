LE CONNARD DE BASE SUR EBAY



Le connard de base sur eBay voit un jeu ultra rare et hyper collector à 10 euros sur eBay. Il y a déjà 14 enchères donc les mecs et les meufs sont bien au taquet sur le truc, ils malaxent le produit, ils chauffent le moteur, ils attendent le signal du départ pour être départagés dans les dernières secondes de l'enchère. La fin de l'enchère est dans 2 jours, rien ne presse. Chacun est dans le peloton, et laisse les autres se placer avant la curée.

Et là t'as Colmigolio 1er qui arrive et qui surenchérit de 17 boules comme un débile mentale.



Les filles, quand on est sur eBay, à 2 jours de l'échéance, on n'enchérit pas 17 euros quand l'enchère en cours est de 10 euros. Il faut être débile pour faire ça. Parce que si ça se trouve on peut avoir le jeu pour beaucoup moins cher que ça.

Sauf que là, ça pourrit l'enchère pour tout le monde et tu vas pas gagner juste parce que tu as chié dans le bouillon.

En fait, si, ça a marché. Tu as chié dans le bouillon et tout le monde était dégoûté.

Alors je t'ai snipé, pauvre connard, pour te donner une leçon. Je t'ai volé ton jeu avec 2,54 centimes de surenchère.

Et t'as paniqué et t'as rajouté 1€ puis encore 1€ puis... Trop tard, LOSER !

Et maintenant il faut que je refourgue ce jeu en double que j'ai à un prix raisonnable, parce que j'ai cassé la tirelire pour te le foutre dans le CUL.

Parfois, ça fait du bien de faire chier le Cagaleche Guevara de service. Et oui, ça en valait la peine. Quelle satisfaction !