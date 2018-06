Actu

"Sur la partie réalité virtuelle, on pense que Microsoft sortira une Xbox VR, comme Sony a sorti sa Playstation VR,au début de l'année 2019."

On le sait, Microsoft travaille sur des outils et des expériences de réalité virtuelle et augmentée ainsi que sur son célèbre Hololens, mais à ce jour aucun hardware n'a été annoncé pour sa console de salon, cela restera t il ainsi? Un sérieux indice laisse penser le contraire.C'est durant l'émission, diffusé par BFM Business, que l'invité, Christophe Dissaux, à présenté 3DRudder, un contrôleur à destination des technologies de réalité virtuel dont la particularité est d'être utilisé avec les pieds (en étant assis).Après avoir vanté les qualités d'immersions de son produit, le vice président de la société ayant créé cet accessoire, c'est laissé aller à une confidence en déclarant avoir signé deux gros partenariats sur le marché du jeu vidéo, le premier. Le second est avec Microsoft, d'une part pour appuyer l'initiative du constructeur américain, de développer des offresmais aussi dans l'optique d'accompagner un casque pour la Xbox dont la sortie pourrait bien se situer au début de l'année prochaine.