Bon hier j'avais déjà réalisé cet article et même publié pendant... 30 secondes, car oui j'avais par erreur en collant une image supprimé tout une partie de mon article et donc perdu toute cette partie, j'avais détaillé notamment mes notes.Comme j'ai plutôt la flemme de tout refaire je vais me contenter de poster mon classement de Hype dédié à l'E3 2018 qui approche à très grand pas.Petit rappel de principe, je me suis inspiré du live sur Le Stream qui avait réalisé une séquence dédié à ça mettant en avant un tableau avec tout un tas de spécifications de chacune des conférences dont le Lvl de Hype de chacune d'entres-elles, puis revu ça sur Twitter via @Shinobi602 comme vous pouvez le voir ci-dessous:Bref voilà mon Classement,histoire de voir quelle conférence suscite le plus de Hype surBon y'a quelques détails mais c'est pas aussi étoffé que la version d'hier, si vraiment c'est nécessaire je pourrais y répondre.EA:Mwé, Anthem peut-être mais ça sera chez Xbox donc...Microsoft:Beaucoup d’enjeux, je suis assez excité de voir comment va se passer cette conférence, le plus gros enjeux pour eux je trouve, après on sait rien de plus et de ce qu'on connait potentiellement déjà bah c'est pas trop emballant pour moi, de la new IP et Fable 4 !Bethesda:Juste pour The Elder Scroll ( oui on peut rêver )Ubisoft:Splinter Cell, ACO et BGE2Square Enix:Left Alive, Tomb Raider etcSony:RE2 Tlou2, GOT, DS ... Mais attention au PSVR néanmoins !Oui, j'ai beau avoir toutes les machines, oui, c'est vrai, j'ai tout de même plus d'attachement à la Playstation et ses productions et plus que jamais à cet E3 au vu des têtes d'affiche présentes ce soir-là.Nintendo:( des jeux connus potentiellement annoncés j’ai du mal à me hype hormis pour le Metroid Prime 4 dont je suis curieux de voir si ils arriveront à apporter une autre dimension au jeu comme l'a fait BOTW et donc m'attirer à lui comme ce dernier )PC Gaming Show:Nada.