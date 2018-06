Hier soir la bande annonce de Bumblebbe est sortie, je vous laisse la voir.Un personnage principal humain qui semble "normal" jouée par Hailee SteinfeldUn bumblebee touchant et capable de communiquer des émotionsUn retour au style G1 pour Bee et Starscream (sur le gif on voit le schéma de couleur classique et les "aérations" autour de son visage) ![*pos=centre][*/pos]Des scènes d'action lisibles, tout comme les robots en eux mêmes, le design plus simple permet une meilleure lisibilité, et ça ça manquait énormément !Et comme me l'a rappelé @Raph64 Travis Knight (le papa de Kubo et l'armure magique, que si tu ne l'as pas vue lâche cette article et fonce le voir ), là encore gage de qualité !Je vais me faire huer, mais j'ai aimé certains des films transformers, principalement le 1 et le 4, mais là cet opus semble partir sur des bases plus solides, et plus saines.Le départ de Bay va peut être offrir un second souffle à la série, qui s'offre un reboot ( au passage pas de suite à the last knight,c'est officiel ), après ce spin off servira t il de base au reboot ou un baroud d'honneur au Bayverse ?En effet on retrouve quand même beaucoup d'éléments du Bayverse dans ce trailer ( ne serait ce que l'absence de voix de Bee ) et il se déroule bien avant les autres films ( 1987 )Réponse sûrement en 2019, bee sort quant à lui le 26 Décembre chez nous.