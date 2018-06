Voici une Rumeur concernant le jeu Death Stranding :Le jeu contiendrait des tonnes d'armes, de véhicules, de gadgets, d'engins de plusieurs époques, des matraques, de fusils et d'épées d'énergie. Le bébé serait une entité unique. Il serait à l'origine des distorsions temporelles et des dimensions qui se croisent, l’essence du mode multijoueur. Quand la communauté aura atteint la fin du jeu, il faudra prendre une décision globale pour tuer le bébé et mettre fin au jeu multijoueur pour toujours, ou lui permettre de vivre et de continuer l'expérience multijoueur. Si vous et un autre joueur traversez accidentellement les lignes temporelles tout en voyageant dans le temps, vous perdrez de la vie. Quand vous mourrez, cette ligne de temps sera fermée pour toujours, et certaines choses significatives voyageront avec vous au fond de l'océan avant que vous ré-émergez et continuer dans une nouvelle ligne du temps. Au fur et à mesure que vous et d'autres joueurs pollueront l'océan, la vie marine mourra et se déversera sur la côte.Enfin, le jeu aurait été retardé en interne. Il sortirait début 2020...Source : https://www.thenerdmag.com/rumor-death-stranding-gameplay-details-leaked/