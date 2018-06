IGN nous délivre la première bande annonce de la saison finale de the walking dead de telltale en nous informant de la date de sortie: le 14 août quelques jours avant Monster hunter generations ultimate, les précommande pour le jeu seront disponibles à partir du 6 juin et se verra offrir tout les anciens épisodes sur PS4 et Xbox seulement, le titre sera seulement disponible en dématérialisée.

Une version switch est aussi prévue avec un vague 2018.

[video]https://youtu.be/7pzjg14Nlo8[/video]

IGN