Cette année marque le 25ème anniversaire de la célèbre franchise Metal Max ! Pour l'occasion, la saga revient aux sources dans METAL MAX Xeno, à travers son scénario prenant et ses batailles alternant entre combats de tanks et combats au sol. L'humanité est au bord de l'extinction... Il y a un demi-siècle, un super ordinateur connu sous le nom de NOA a développé la capacité de ressentir des émotions. Ces sentiments l'ont mené à détruire presque entièrement l'humanité. Les pulsions destructrices de NOA ont notamment réduit la plus grande métropole asiatique, TOKIO, à l'état de ruines. Incarnez Talis, survivant de la catastrophe, et explorez ces paysages désolés à la recherche d'alliés pour mener à bien votre vengeance contre les machines. Caractéristiques : • Personnalisez vos tanks – Explorez le désert aride, récupérez de nouveaux chars et améliorez-les grâce à des centaines de pièces différentes ! Personnalisez vos tanks, peignez-les et dotez-les d'armes surpuissantes ! • Combattez pour l'humanité – Le monde a été dévasté par un super ordinateur ayant pour objectif de détruire l'humanité. Explorez les étendues désertiques et faites équipe avec des survivants pour vous soulever contre les machines et les mutants sans pitié. • Résistez à la fin du monde – Les forces de NOA vous traqueront sans relâche où que vous soyez ! Faites des tirs préventifs depuis l'intérieur de votre tank lorsque des ennemis apparaissent ou partez explorer de dangereux bastions, à pied, avec vos alliés.

Le jeu Metal Max Xeno trouve sa date en Europe, le mois de sa disponibilité ne l'aidera pas a se vendre.Résultat, il arrivera le 28 Septembre sur PS4, la version VITA ne sortira pas chez nous.Grosse vidéo de gamplayLe jeu aura des sous-titres Français et aura droit à une version collector en exclu sur la boutique en ligne de NISA.