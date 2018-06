Voilà une vidéo intéressante d'UnDropDansLaMarequi date de quelques années mais explique parfaitement que la XBOX ONE n'a jamais vu le jour et que Microsoft ont du improvisé une console bricolée en quelques mois et ont beaucoup souffert de comparaisons avec la concurrence.Puis s'en suit l'E3 2013 et Sony ne leur a fait aucuns cadeaux d'entrée de jeuIl est évident que le premier model de XBOX ONE( bien qu'une bonne machine quand même avec un line-up plutôt solide ) fût une catastrophe pour Microsoft qui a alors pris le temps de se poser et de réfléchir afin de concevoir et de designer la XBOX ONE S et XBOX ONE X la console la plus puissante du Monde.Mais ils ont voulu conserver cet Esprit de Media Center-en proposant un Lecteur BR 4K-un son Dolby Atmos-la Rétrocompatibilité (émulation) physiques de certains jeux + 500 actuellement-les services comme le XBOX Gamepass avec les jeux first party intégré Day One et le EA access-Regrouper les joueurs d'autres platformes avec le Cross Play, Play Anywhere, Cross Buy et Cross save-Penser au confort d'autruis avec certaines exigences, Pad Elite, Xbox Design Lab, Pad adaptative-Développé le multimédia avec le Windows Store ( le XBMC) KODI, VLC, Mixer, SKYPE avec Kinect...-Repensé aux Avatars tant apprécié sur XBOX 360Et pour le Futur ? la Mixed Relity / Augmented RealityLe Metaverse ?