Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui on change de registre, on découvre ensemble un jeu qui sort aujourd'hui le 6 juin 2018, Shape of the World.Shape of the World est de type contemplatif, on explore un monde haut en couleur rythmé par une bande-son excellente pour une plus grande immersion. Un jeu zen et magnifique et le tout en 4K sur Xbox One X, le jeu est optimisé pour la console et bien entendu la capture est en 4K.A savoir qu'il est également disponible sur Playstation 4 et PC au prix de 19€99 ce qui pourrait s'avérer un peu cher vu la durée de vie plutôt courte qui oscille entre deux et trois heures pour un run simple, sans faire le jeu en 100%.Bonne immersion et si vous aimez ce style de jeu, foncez !