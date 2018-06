J'ai rapidement testé l'émulateur PS2 de la PS4 et il est plutôt sympa même si il est encore perfectible. Je précise qu'il faut qu'elle soit hacké pour détourner l'émulateurDéjà adieu l'aliasing. La résolution interne est beaucoup plus élevé que celle d'origine (résolution x4) mais pour la compatibilité, j'ai l'impression que c'est moins bien que sur l'émulateur PS2 de la PS3 (peut être que je me trompe). Autre détail, les jeux sont étirés automatiquement, je sais pas si il y a moyen de les mettre en 4:3.J'ai compilé deux jeux pour faire des test :- Virtua Fighter 4 Evolution : jouable- Onimusha 3 : plante après le logo CapcomAvis : émulateur sympa mais pas indispensable pour ma part tellement la PS4 regorge de jeux originaux ou de remastered.Néanmoins avec le nombre assez élevé de jeux venant de l'arcade sur PS2, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de jeux sans prendre le risque de se tapé de gros bug en pleins jeu d'aventure. J'ai toujours évité de faire les jeux avec une grosse durée de vie sur des émulateurs qui risque de planté (syndrome EPSXE)Liste de compatibilité

posted the 06/06/2018 at 09:08 AM by sussudio