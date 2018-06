Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli et Pokemon RPG 2019 :Tsunekazu Ishihara précise que le prochain Pokemon qui sortira l'année prochaine, est prévue en fin d'année, devra faire plaisir aux fans, aura des graphismes jamais vus dans la Saga auparavant, sera bien un tout nouveau jeu, et contiendra beaucoup de nouveaux Pokemons.Concernant les jeux Let’s Go Pikachu/Eevee, le studio Pokemon Company précise que les joueurs ne pourront combattre et échanger des Pokémon qu'avec leurs amis. Il n'y a pas de GTS, de Wonder Trade, ou de Battle Spot. Les joueurs devront également souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online pour accéder au mode online des jeux. C'est plus clair maintenant...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/310562-pokemon-co-says-their-core-pokemon-rpg-for-switch-is-completely/ et : https://nintendosoup.com/pokemon-company-clarifies-lets-go-pikachu-eevees-online-features-interaction-with-friends-only/