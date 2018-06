Je réalise (Vetea) ce petit projet en parallèle de Papi Commando Reload qui est beaucoup plus complexe, pour un peu me changer les idées au niveau créatif !

Le projet commence à prendre une tournure "Dantesque", loin de ce que j'aurai (Vetea) imaginé !!

Cette fois ci, j'ai (Vetea) réussi à intégrer le concept du Livre dont vous êtes le Héro et aussi dont VOUS écrivez l'histoire !!

Chaque action est sauvée en RAM et vous pourrez parcourir les pages du Livre et revoir l'issue de votre aventure jusqu'à la dernière action en cours.

A tout moment, le joueur pourra accéder à sa feuille d'aventure en appuyant sur START et revenir à la page en cours.

Je (Vetea) vous laisse découvrir un peu la prise en main, la création du personnage ( Auto ou Manuel ), etc ...

Bien sûr, il manque 3/4 du livre, mais on peut déjà découvrir ce que ce style de jeu dont nous étions friand à l'époque sur nos livre, pourrait donner sur une console telle qu'une MD.

