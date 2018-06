Plusieurs sources semblent affirmer que Konami présentera différentes compilations pour presque toutes les plateformes (Ios/Android, PS4, Xbox One et Switch!). 2 jeux en tout cas semblent se confirmer pour Switch, et d'après certains détails, il pourrait s'agir pour l'un d'eux d'une compilation... Castlevania. (à vérifier!) http://www.japanesenintendo.com/post/174615954434

posted the 06/06/2018 at 06:39 AM by xenofamicom