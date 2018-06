Voici une Information concernant les jeux Ghost of Tsushima et Days Gone :Lors des The Into the Pixel 2018, un Artwork pour le jeu Ghost of Tsushima, illustré ci-dessus, a été dévoilé. Il a été créé par Romain Jouandeau. Passons ensuite à celui du jeu Days Gone, créé par Joel Mandish :Pour rappel, les deux jeux n'ont pas de date de sortie, même si on devrait en apprendre plus sur eux lors de l'E3...Source : https://www.dualshockers.com/ghost-tsushima-days-gone-artwork/