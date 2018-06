Les boites qui développent des remasters sur cette gen ont un certains don a faire moins bien que ces memes remasters sur PS360.On a eu du DMC et ses bugs, du FFX et ses combats pas aleatoire ou encore la compile KH qui deconnait a cause du 60fps, mais là on va encore plus loins avec cette compile de jeux Megadrive qui fait moins bien que celle sur PS360.Il y a des problemes audio et certains jeux se paient meme le luxe d'avoir des microfreezes de temps en temps (oui putin des jeux 16bits sur PS4 ou One !). Le pire c'est que j'ai l'impression qu'aucun test ne fait mention de ces soucis pourtant pointé du doigt sur le net.Alors ouais 30 euros pour 50 jeux qui valent generalement minumum ce prix en complet sur Ebay c'est cool, mais merde bientot des compiles NES qui merdent aussi ?Exemple (vers 15sec)