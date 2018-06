Bonsoir les amis, pour ceux qui me connaissent pas vos grand mères les dinosaures qui font du dancefloor, les amiiiiiiiiis... El grande de merveilleso de Diego Maradona KFC BFMtada, Jurassic Worrrrrld, Nul nul nul !!! Bon plus sérieusement je ressors d'une avant première d'une film et mon dieu... Quel merde infâme, le pire de la saga... JURASSIC WORLD est un chef d'œuvre à côté ! Les 45 premières minutes était pas si mauvaise, l'intro était dans le ton bref j'y ai cru... Mais alors une fois qu'ils reviennent de Isla Nublar... C'est la fête du slip, totalement incohérent, nanardesques, pas credible et même complètement à côté de la plaque, ce 2eme volet des '' world'' est la mort complète et définitive de la saga bref n'allez vraiment pas donné encore de l'argent à ces idiots d' amerlocs qui crachent sur notre enfance en détruisant saga en saga les plus belles pages du cinéma des années 90. J'ai perdu 2h30 de ma vie, j'aurais pu faire 10 000 choses de plus intéressantes que d'allé voir cette étron... Demain je commence à 7h et je vais dormir très peu pour cette connerie...