Voici des Rumeurs,concernant le jeu Bayonetta 3 :Le jeu aurait lieu dans le Purgatorio d'un nouvel univers, le précédent ayant été détruit par l'antagoniste principal.On rencontra deux anges, le jeune Jubileus et le pré-souverain de l'Enfer, Sheba.On rencontrera également Rodin jeune, qui tiendra une boutique d'artisanat d'armesLes nouvelles armes seront Oddity, Hero, Rebel et Heathen.Il sera possible d'assigner des démons à différents types d'armes.On devra déclencher des événements dans la genèse afin de créer un nouvel enfer.Il y aura de thèmes lourds autour de l'astrologie.On aura peut-être des confirmations sur certains points à l'E3...Source : https://nintendosoup.com/rumor-bayonetta-3-story-details-and-alternate-outfit-leaked/