Le PDG de Big Ben, Alain Falc, avoue qu'a quelques semaines de la sortie du jeu Tnnis World Tour, celui-ci était fini qu'a 20%. "Il a néanmoins refusé de repousser [la commercialisation] pour ne pas perdre le bénéfice des campagnes marketing déjà engagées, et joue désormais au pompier".Sur le plan financier, Bigben Interactive semble satisfait. "On a mis 500 000 pièces sur le marché mais avec beaucoup de distributeurs qui n’ont pas de droit de retour, donc on sait qu’on sera bénéficiaire".Pas de doute, le mec se fout ouvertement de notre gueule!!!