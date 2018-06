Pour celles et ceux qui l'ignorent : Odin Sphere est un conte sous la forme de jeu vidéo. Il est basé sur des légendes nordiques et fait allusion à de nombreuses divinités qu’idolâtraient les vikings comme justement Odin ou encore Gunhed mais bon pour ce dernier, on a du mal à trouver des sources.



C'est un jeu vidéo de type action-RPG en 2D prenant place dans le monde fantastique d’Erion, il est sorti sur PlayStation 2 en 2007 au Japon. Il a été localisé et publié par Atlus pour la version américaine en 2007 et Square Enix pour la version PAL en 2008. Un remake intitulé Odin Sphere Leifþrasir est sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita en janvier 2016 au Japon et en juin 2016 en Amérique du Nord et en Europe.



On va éviter tout discours inutile et créer un suspense qui l'est tout autant : Odin Sphere est un jeu excellent. C’est bien simple on dirait un jeu PC Engine !



La réalisation d'Odin Sphere témoigne d'un réel travail d'artistes qui ne pourra laisser personne insensible.



Et des artistes il y en a à la pelle : George Kamitani, le big boss de Vanillaware qu’on retrouve au scénario et la supervision générale. Loué soit George ! Takehiro Shiga (Dragon’s Crown, GrimGrimoire), Yoshio Nishimura (jeux VanillaWare mais également des jeux CapCom comme Devil May Cry ou si on remonte plus loin au mythique CapCom vs SNK, il bossait sur les décors), Yasuhiro Fujiwara, Kouichi Maenou. Pas moins de sept designers et graphistes ont bossé sur ce jeu !



Au niveau de la musique et du son, le travail a été confié à Basiscape. Si le nom ne vous dit rien de particulier, ceux qui se cachent derrière sont des pointures : Hitoshi Sakimoto ! Il a bossé principalement pour Square et on peut pas dire que c’est un petit joueur : à son actif : Radiant Silvergun, excusez du peu, Magical Chase, là encore excusez du peu mais d’entrée de jeu je vous claque deux jeux cultes, l’un sur Saturn et le dernier sur l’incroyable PC Engine. Mais bon il n’a pas fait que ça : Ogre Battle, Theatrhythm: Final Fantasy sur 3DS, Final Fantasy 12, Crystal Defenders, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics. Pour l’anecdote il a même fait l’adaptation musicale d’un jeu français : Bubble Ghost ! C’était en 1990 et on était sur Game Boy. Bref c’est Monsieur Musiques Cultes !



Je vous propose donc un petit retour sur ce titre d'exception, histoire de se demander si c'est vraiment la plus belle 2D de la PS2...





Gunhed TV - https://youtu.be/I9XgX6x5NP0