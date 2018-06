Version Switch prévue pour la fin de l'année lorsque tous les épisodes seront disponiblesPour moi ça sera sur PC (aux alentours de 7€ le pack sur le store steam russe) car j'ai débuté l'aventure sur PC en 2013On peut s'attendre à un petit trailer/teaser de l'épisode 1 durant cet E3 donc ...Les précommandes PS4 & XBOX ONE donneront également accès à The Walking Dead: The Telltale Series Collection.Telltale partagera plus d'informations sur la possibilité de transférer sa sauvegarde à une date ultérieure peu avant la date de sortie de l'épisode 1. (ils travaillent dessus)4K & HDR, une caméra par dessus l'épaule, certains combats non scriptés, un nouveau style graphique assez "sombre", les joueurs auront plus de liberté de mouvement, un appareil photo numérique ????La dernière fois que nous avons vu Clémentine, elle a décidé de quitter la frontière afin de trouver AJDans cette conclusion, Clémentine est devenue une véritable survivante endurcie après des années de combats dans la rue contre les marcheurs et humains. Maintenant, elle cherchera refuge dans une «école abandonnée» et continuera à protéger AJ tout en évitant une série de nouvelles menaces et en prenant des décisions difficiles en cours de route ...