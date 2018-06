Voici une Information concernant la Xbox One :Après 7 mois de commercialisation seulement, la Xbox One X va avoir une première baisse de prix. En effet, à partir du 10 juin, la console passera à 449$, et ce jusqu’au 24 juin. Chez nous, la console passera à 449 euros, soit une baisse de 50 euros. A noter que la Xbox One S passera également à 199$ pour le modèle 500Gb et à 49$ pour le modèle 1Tb, à partir du 7 juin. Des promotions sur le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass sont aussi prévus, tout comme pour les jeux Sea of Thieves, Monster Hunter World et PlayerUnknown’s Battlegrounds sur le Xbox Store. La baisse de prix de la Xbox One X sera donc effective le jour de la Conférence E3 2018 de Microsoft...Sources : https://gamingbolt.com/xbox-one-x-receives-first-price-cut-on-june-10th et https://n-gamz.com/2018/06/xbox-one-x-baisse-de-prix-pour-le3-50e-de-moins-a-449e-vous-craquez/