Le jeu est passé entre les mains de certains sites de presse (comme Gameblog) et on apprend un peu plus sur le gameplay qui risque de ne pas plaire a tout le monde puisque le système de courses traditionnelle (le premier gagne) sera mis de cote.En effet le jeu marchera par équipe de 3 (il y aura 4 équipes de 3 donc 12 concurrents sur la piste) et la victoire sera attribuée a l'equipe qui aura fait le plus de points durant la course, sachant que la position en fin de course donnera aussi des points.Il sera aussi possible de donner des power ups a nos coéquipiers et de gagner de la vitesse en roulant sur les trainés que ces derniers feront (système d'aspiration en gros).A première vue plus de transformation.Donc comme vous pouvez le lire c'est un système de jeu plutôt sympathique du moins quand on joue a plusieurs avec de vrais joueurs car si l'IA qu'on se trimballe fait de la merde ça va être casse-couille.J’espère vraiment un mode classique a coté car c'est le genre de truc qui peut tuer un jeu #OnRush