La popularité actuelle des jeux japonais vue par des créateurs de Persona 5, NieR Automata, etc.



Persona 5, NieR Automata, Yakuza 6 : The Song of Life, Gravity Rush 2. Ces titres ne sont que quelques uns des grands jeux japonais sortis sur consoles depuis 2016. Alors que certains, y compris chez les développeurs nippons, voyaient le jeu vidéo japonais mort et enterré quelques années auparavant, la production made in Japan est à nouveau sur le devant de la scène. Et elle ne semble pas prête à laisser sa place.



La chaîne YouTube "Archipel" s'est penché sur ce "phénomène" et est allé interroger plusieurs créateurs de jeux japonais (ou basés au Japon) afin d'obtenir leur avis sur l'élan positif dont jouit actuellement le jeu vidéo japonais (ainsi que ses raisons, les différences avec le jeu occidental, etc.). Le résultat se trouve dans le documentaire que nous vous proposons de regarder ci-dessus.



Parmi les personnalités qui se sont exprimées pour les besoins de ce documentaire se trouvent Yoko Taro (NieR Automata), Katsura Hashino (Persona 5), Toshihiro Nagoshi (Yakuza) ou encore Tetsuya Miziguchi (Rez). Même si ce documentaires n'est sous-titré qu'en Anglais, il est suffisamment intéressant pour nous donner envie de le partager avec ceux d'entre vous qui lisent la langue de Shakespeare.



Le documentaire