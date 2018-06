La Poké Ball Plus est plus qu'une simple manette : en plus de détecter les mouvements, elle s'illumine de diverses couleurs, vibre et émet des sons. Les joueurs pourront ainsi sentir le Pokémon qu'ils attrapent dans le jeu bouger dans la Poké Ball Plus. Cette dernière possède également les fonctionnalités du Pokémon GO Plus. Grâce à la Poké Ball Plus, vous pourrez emmener vos Pokémon de Pokémon : Let's Go, Pikachu ou Pokémon : Let's Go, Évoli avec vous dans le monde réel, même lorsque vous ne jouez pas !

