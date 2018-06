Voici une Information concernant la Nintendo Switch et la 3DS :Selon Amazon UK, 15 jeux 3DS et Nintendo Switch seraient annoncés lors de l'E3 2018. Sur 3DS, il est fort posible que Yo-Kai Watch 3 soit localisé, et sur Nintendo Switch, il est possible que Just Dance 2019, FIFA 19, NBA 2K19 et WWE 2K19 soient présentés. Réponse la semaine prochaine...Source : https://www.amazon.co.uk/s/ref=sr_pg_1?rh=n%3A300703%2Ck%3APlaceholder+Nintendo&keywords=Placeholder+Nintendo&ie=UTF8&qid=1528208599