voici le Trailer d'un tout nouveau projet vidéoludique nommé " Europa". Aucune infos a part que le joueur devrait contrôler un des derniers robot sur terre doté de sentiments.







en voyant le trailer, ça sens clairement le jeu assez simpliste poético X puzzle game. le travail sur l'environnement est soigné et feel good, ça donne des envies d'exploration. Toon Shader et Texture en aplat pour un rendu " anime" Comme quoi , il est possible de faire tout type de rendu sur Ue4 .