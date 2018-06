Interrogé sur la raison pour laquelle Sega s'est lancé dans la restauration de Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5 sur PS4, Toshihiro Nagoshi a justifié ce nouveau chantier par le fait que Sega écoule désormais une quantité satisfaisante de copies dans le monde entier et plus seulement au Japon. Comme l'a relevé Siliconera, l'homme nous sort alors une estimation chiffrée selon laquelle Yakuza 6 : The Song of Life tourne autour des 800 000 ou 900 000 ventes en cumulant le Japon, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Pour rappel, Yakuza 6 a été crédité du meilleur lancement de la franchise sur des territoires comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Aujourd'hui, les ventes d'un Yakuza dans le reste du monde sont au moins aussi importantes que celles réalisées au Japon, confirme Nagoshi.