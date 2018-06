En attendant les prochaines annonces durant l'E3, quels sont vos prochains jeux PS4 ?Pour ma part :#Fifa 19 (28 Septembe 2018 )#The Walking Dead Saison 4 (telltale) (2018 )#Spider Man (7 Septembre 2018 )#Battlefield 5 (19 Octobre 2018 )#Shenmue HD (peut être) (21 Aout 2018 )#Shadow of the Tomb Raider (pour l'instant, je dirai non, il ne me tente pas trop) (14 Septembre 2018 )#Black Ops 4 (je ne pense pas, je préfère Battlefield 5) (12 Octobre 2018 )#Red Dead Redemption 2 (il faut voir du gameplay, le multi etc ... mais je n'ai déjà pas fait le 1, cowboy, far west ce n'est pas mon délire) (26 Octobre 2018 )Donc pour ma part, rien avant le 21 Aout (peut être Shenmue HD), sinon probablement attendre Spider Man en Septembre ... je vais terminer Detroit d'ici la semaine prochaine, j'en suis à la moitié et je reprendrai GOW en attendant le prochain jeu ...