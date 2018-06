Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo dévoile le nom de sa conférence, intitulée simplement Nintendo Direct E3 2018. Nintendo précise une nouvelle fois que celle-ci se focalisera sur les jeux Nintendo Switch qui sortiront cette année, donc à priori pas ou peu de jeux 3DS et de jeux sortant en 2019. Selon Nico Nico, celui-ci dura 30 minutes. Pour rappel, le Nintendo Direct E3 2018 aura lieu le mardi 12 juin à 18h00.D’ailleurs, Masahiro Sakurai est impatient d’en dévoiler plus sur le jeu Super Smash Bros. qui sortira en fin d’année sur Nintendo Switch…Sources : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-video-presentation-official-called-nintendo-direct-e3-2018-only-features-switch-games.46888/ et http://live.nicovideo.jp/timetable#2018-06-12/