Bon après avoir "cracher mon venin" sur EA et le portage "houleux" de Fifa18 Switch, j'ai profiter de la promo a 20 euros (et de la MàJ World Cup) pour le prendre sur Switch. Et force et de constater que le portage et loin d'être honteux et vachement propre sur Switch. Et j'en profite pour rajouter 2 screen de NBA 2K18 qui est très beau sur Switch (et utilise le même moteur que les versions PS4/One - Et je suis prêt a remballer cette année pour NBA 2K). Bon fini le "blabla" place aux images (toujours aussi compressé lors de l'envoi sur les réseaux sociaux malheureusement).