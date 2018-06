Salut tout le mondePour ceux qui attendaient la préco sur Amazon ça y est Valkyria Chronicles 4 édition premium « Memoirs from Battle » est dispo à 99.99€ (cliquez sur le lien ou l'image pour préco) :Le Collector est aussi dispo sur PS4 :>>> Valkyria Chronicles 4 édition premium « Memoirs from Battle » à 99.99€ Le Collector est aussi dispo sur One :>>> Valkyria Chronicles 4 édition premium « Memoirs from Battle » à 99.99€ Et l'édition simple ici >>> Edition simple à 59.99€ (3€ de reduc' pour les Prime)Le prix baissera sûrement d'ici la sortie et Amazon s'alignera comme d'hab... Amazon prélève à l'expédition pour ceux qui demandent ! Perso j'hésite entre la version Switch et la PS4...