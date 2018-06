Bandai-Namco France vient d'annoncer que le collector de Code Vein sera aussi disponible en France.Comme presque d'habitude, nous aurons droit à un collector au rabais.Ça, c'est le collector Japonais, avec la B.O sur CD, un artbook, une figurine (pas top je trouve) et le jeu. Jusque là, rien d'anormal pour nos amis Japonais.Chez nous, nous aurons droit ...... au jeu et à la figurine, la B.O et l'artbook qui seront disponibles en digitale. Gros foutage de gueule de la part de Namco-Bandai.Le jeu sera disponible le 28 SeptembreMAJ Collector Euro

posted the 06/05/2018 at 09:52 AM by leblogdeshacka