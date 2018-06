Voici le Top France allant du 21 au 28 mai 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Detoit Become Human faiot son entrée dans les différents classements, State of Decay 2 entre dans le classement Xbox One, Donkey Kong Country : Tropical Freeze sur Nintendo Switch est présent dans les différents classements, tout comme Mario Kart 8 Deluxe, God of War et Hyrule Warriors : Definitive Edition, perd une place dans le classement Nintendo Switch et dans le classement général, Pokemon Ultra Sun reste stable et Pokemon Ultra Moon gagne une place dans le classement 3DS et YSVIII : Lacrimosa of Dana reste stable dans le classement PsVita…Voici ensuite le Top allant du 28 mai au 03 juin 2018 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Le jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection entre à la sixième place, Detroit : Become Human perd une place, God of War gagen une place, Donkey Kong Country : Tropical Freeze perd neuf places, Nintendo Labo perd deux places, Far Cry 5 gagne trois places, Hyrule Warriors : Definitive Edition perd seize places, Sea of Thieves gagen treize places, Super Mario Odyssey perd deux places, Assassin’s Creed Origins perd aussi deux places, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy perd sept places, Mario Kart 8 Deluxe perd une place, The Legend of Zelda : Breath of the Wild perd deux places, Grand Theft Auto V reste stable, Splatoon 2 perd trois places et Fallout 4 perd une place…Sources : http://www.sell.fr/ et http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/