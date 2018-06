Le film Bumblebee se dévoile avec un Teaser qui donne plus envi que Transformers 4Le film est réalisé par Travis Knight.Côté acteur, nous retrouverons Hailee Steinfeld, Pamela Adlon et John CenaLe film sera en salle le 26 Octobre

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.

posted the 06/05/2018 at 09:31 AM by leblogdeshacka