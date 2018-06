Cela fait déjà un moment que nous travaillons dessus, et il y a des personnes formidables qui y sont impliquées et plus le développement avance, plus je commence à penser qu'il pourrait être vraiment bon. Je veux m'en assurer avant de l'annoncer. Nous avons encore beaucoup de travail à faire.



Interrogé sur Twitter, le patron de Gearbox a répondu que le studio travaillé sur sur quelque chose.Reste à voir si celui ci arrivera bien à son terme, quand on sait que le dernier Brother in Arms annoncé, à savoir Furious 4 est devenu par la suite Battleborn.