Voici une Information concernant le jeu Vampyr :Voici les notes obtenues par le jeu :- GameCritics : 90/100- IGN Italia : 90/100-RPG Fan : 89/100- Hobby Consolas : 88/100- COGconnected : 88/100- Meristation : 85/100- PlayStation LifeStyle : 85/100- DualShockers : 85/100- Power Unlimited : 84/100- Everyeye.it : 82/100- Wccftech : 80/100- GameSpew : 80/100- Trusted Reviews : 80/100- IGN Spain : 80/100- JeuxActu : 80/100- Multiplayer.it : 80/100- Playstation Universe : 80/100- Twinfinite : 80/100- New Game Network : 79/100- GamesBeat : 75/100- IGN : 70/100- VideoGamer : 70/100- GameSpot : 70/100- Gamer.nl : 70/100- GamesRadar+ : 70/100- Attack of the Fanboy : 70/100- FANDOM : 70/100- God is a Geek : 70/100- USgamer : 60/100- Push Square : 60/100- Cubed3 : 60/100- TheSixthAxis : 60/100- Destructoid : 60/100- We Got This Covered : 50/100- App Trigger : 50/100- Game Revolution : 50/100Et le test de JeuxVidéo.com :Puis celui de Gamekult :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sort aujourd'hui...Source : https://opencritic.com/game/6160/vampyr